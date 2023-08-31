TEKNOFEST Ankara ikinci gününde dolu dizgin sürüyor!

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam ediyor

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, ikinci gününde Etimesgut Havaalanı'nda sürüyor.

Etkinliğin açılışı dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, bugün çeşitli etkinliklerie sahne oluyor.

TEKNOFEST'te "Dı̇key Rüzgar Tünelı̇", "İklı̇m Tünelı̇", "Güneş Gözlemı̇", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Sı̇mülasyon Deneyı̇m Alanları", "Paydaş-Sponsor-Katılımcı Stant Aktı̇vı̇telerı̇", "Kara ve Hava Araçları Sergı̇sı̇", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkı̇nlı̇ğı̇" yapılacak.

Yarışmalar etkinlik süresince devam edecek. Ayrıca, festivalde hava gösterileri gerçekleştirilecek. iTEKNOFEST'in Ankara ayağı 3 Eylül'e kadar sürecek.