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Dışleri Bakanı Hakan Fidan, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü!

Dışleri Bakanı Hakan Fidan, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkentİ Moskova'da çalışma ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

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Rusya’nın başkenti Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarına başladı. Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İki bakan basına poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Ukrayna'daki son durum, tahıl anlaşmasının uzatılması ve anlaşmaya alternatif seçeneklerin tartışılacağı görüşmede, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleştireceği görüşme de ele alınacak.

Bugün Moskova'da temaslarına başlayan Bakan Fidan, yarın programını tamamlayıp Türkiye'ye dönecek.

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