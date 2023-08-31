Okul çantası fiyatı, Armağan Çağlayan'a şaşkınlık yaşattı: O ne be!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Armağan Çağlayan son olarak okul çantası fiyatları hakkında yorum yaptı.

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Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından da sık sık gündeme ilişkin paylaşımlar yapıyor. Son olarak en ucuz okul çantasının 1750 TL olduğunu gören Çağlayan, sessiz kalamadı.

Geçtiğimiz haftalarda sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına tepki gösteren Çağlayan, bu sefer de X hesabında yaptığı paylaşımda okul çantası fiyatlarına isyan ederek "Okul çantası gördüm. 1750 TL. O ne be? Satıcıya sordum, en ucuzu dedi! Çocuğu olana kolaylıklar vallahi" ifadelerini kullandı.

Çağlayan, daha önce Twitter hesabından sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına isyan ederek "Nutkum tutuldu." ifadelerini kullanmıştı.