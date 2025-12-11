Hadise merdivenlere yattı! Pozları tozu dumana kattı sırtındaki dövmeye yorum yağdı
Ünlü şarkıcı Hadise, sahnedeki dans kareografileri ve güçlü sesiyle herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Konserlerini tıka basa dolduran ünlü şarkıcı her yaptığıyla da gündem oluyor. Son olarak sosyal medyadAa paylaştığı o pozlar herkesi büyüledi. Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağarken, sırtındaki dövme de dikkatlerden kaçmadı.
Yazı konser maratonuyla geçiren ünlü şarkıcı Hadise, kendini dinlenmeye almıştı.
Sahnelerde olmasa da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Hadise, yine kendisinden söz ettirmeyi başardı.
"DÜN GECEDEN"
Bir etkinliğe katılan 40 yaşındaki güzel isim, 'Dün geceden' paylaşımı yaptı. Siyah şık elbisesiyle hadise olan güzel ismin ayrıca dövmesi dikkat çekti.
Sırtındaki yazı ve kelebekli dövmeyi de paylaşan ünlü şarkıcı Hadise, binlerce beğeni ve yorum aldı.