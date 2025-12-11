Usta isimden kötü haber! Halil Ergün hastaneye kaldırıldı...
Halil Ergün yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı.
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hatırladığımız Halil Ergün son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Halil Ergün'ün özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.
DAMARINA STENT TAKILDI
79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi.
Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.
HALİL ERGÜN KİMDİR?
İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesinde okuduktan sonra Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Halk Oyuncuları'nda Teneke adlı oyunla profesyonel oldu. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Tiyatrosu'nu kurdu.