BIST 7.897
DOLAR 26,65
EURO 28,96
ALTIN 1.665,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza kesildi!

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza kesildi!

İSTANBUL'un FATİH ilçesinde dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kennedy Caddesi Sarayburnu mevkisinde denetim noktası oluşturdu.

​​​​Dron desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan ve trafik kurallarına uymayan sürücüler durduruldu.

Kırmızı ışık ihlali yapan iki taksi ve minibüs şoförüne 951'er lira ceza kesildi. Yasak olan yerden U dönüşü yapan sürücüye de "trafik işaret ve levhalarına uymamak"tan 436 lira para cezası verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ecogreen Enerji, Niğde GES projesi için bakanlık onayı aldı!
Ecogreen Enerji, Niğde GES projesi için bakanlık onayı aldı!
Formula 1'de Mercedes'ten önemli hamle!
Formula 1'de Mercedes'ten önemli hamle!
Okul çantası fiyatı, Armağan Çağlayan'a şaşkınlık yaşattı: O ne be!
Okul çantası fiyatı, Armağan Çağlayan'a şaşkınlık yaşattı: O ne be!
Kayseri'den Mersin'e düğüne giden genç girdiği denizde boğularak can verdi!
Kayseri'den Mersin'e düğüne giden genç girdiği denizde boğularak can verdi!
Afganistan'da Taliban yönetimi, 7 maden sahası için anlaşmalar imzaladı
Afganistan'da Taliban yönetimi, 7 maden sahası için anlaşmalar imzaladı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen yabancı uyruklu gencin cesedi bulundu!
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen yabancı uyruklu gencin cesedi bulundu!
Oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı yakınları gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı yakınları gözyaşlarına boğuldu
Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Başakşehir'de feci kaza! Cip, kamyonet ve altgeçit duvarının arasına sıkıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Başakşehir'de feci kaza! Cip, kamyonet ve altgeçit duvarının arasına sıkıştı: 1'i ağır 3 yaralı
TEKNOFEST Ankara ikinci gününde dolu dizgin sürüyor!
TEKNOFEST Ankara ikinci gününde dolu dizgin sürüyor!
Elektrik direğine Türk bayrağı asan esnaf aldığı uyarıya anlam veremedi
Elektrik direğine Türk bayrağı asan esnaf aldığı uyarıya anlam veremedi
Denizli'de bir grup hırsız 3 aracın kilidini patlatıp binlerce liralık ses sistemini çaldılar!
Denizli'de bir grup hırsız 3 aracın kilidini patlatıp binlerce liralık ses sistemini çaldılar!