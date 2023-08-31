İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza kesildi!

İSTANBUL'un FATİH ilçesinde dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kennedy Caddesi Sarayburnu mevkisinde denetim noktası oluşturdu.

​​​​Dron desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan ve trafik kurallarına uymayan sürücüler durduruldu.

Kırmızı ışık ihlali yapan iki taksi ve minibüs şoförüne 951'er lira ceza kesildi. Yasak olan yerden U dönüşü yapan sürücüye de "trafik işaret ve levhalarına uymamak"tan 436 lira para cezası verildi.