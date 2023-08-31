Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı düşünmesek de aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak ''Terör devleti heveslerini kursaklarda bıraktık. Teröristleri inlerinde inim inim inlettik.'' dedi. Karşılaşılan onca badirelere rağmen milleti ayakta tutan vasfın birliğine, kardeşliğine sahip çıkması olduğunu belirten Erdoğan ''Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz.'' diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da ''Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni''nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içinde cumhuriyetimizi sadece konserlere, görsel şölenlere boğmak doğru bir yaklaşım değildir. Bir asrı tamamlarken geçmişin muhasebesini yapmamız gerekiyor. Milletimizi karşılaştığı onca badirelere rağmen ayakta tutan vasfı birliğine, kardeşliğine sahip çıkmasıdır. Cumhurla cumhuriyeti kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği bir şekilde idrak etmenin gayreti içerisindeyiz. Buradan çıkaracağımız dersler ışığında geleceğimizi şekillendirmek önem arz ediyor.

"Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz"

Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100. yıl marşımız bu yönde atılmış adımlardan biriydi. Önümüzdeki haftalarda bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Kökenimiz, hayat tarzımız farklı olsa da, Türkiye olarak ortak paydada buluşabilmeliyiz.

"Dünyanın gözü Karadeniz'e çevrildi"

Rusya-Ukrayna arasında patlak veren anlaşmazlıkla dünyanın gözü Karadeniz'e çevrildi.

"Sadece oyun kuran değil, oyunları bozan da bir ülkeyiz"

Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde, Türkiye, askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir. Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz. Türkiye'nin ne 27 Mayıs, ne 12 Eylül, ne 28 Şubat ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur.

"Teröristleri inim inim inlettik"

Terör devleti heveslerini kursaklarda bıraktık. Teröristleri inlerinde inim inim inlettik.''

"Sinsi niyetleri boşa düşürmeye kararlıyız"

Türkiye'nin ne 27 Mayıs, ne 12 Eylül, ne 28 Şubat ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Ordumuz ile halkımızın arasını açmaya hedefleyen 15 Temmuz ihaneti bu açıdan da başarısız olmuştur. 15 Temmuz'da yaptığımız gibi bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye kararlıyız.''