Denetimde durduruldu, öyle bir şey dedi ki polis ve çevredekiler kahkaha attı

AYDIN'da cadde üzerinde denetim uygulayan polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsünün “Başımdaki kaskı 15 dakika önce 300 TL’ye almıştım. İyi ki almışım, 437 TL cezadan kurtuldum” demesi hem denetimde görevli polis memurunu hem de çevredekileri gülümsetti.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde artan motosiklet kazaları ve buna bağlı olarak yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarını önlemek amacıyla polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Ordu Caddesi üzerinde denetim gerçekleştiren trafik ekipleri eksik evraklı, kasksız ve kusurlu sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimler sırasında bir vatandaş yeni aldığı kaskı ile denetim noktasına girince güldüren anlar yaşandı.

"Kaskımı daha 15 dakika önce ceza yememek için aldım. 300 lira para vererek aldığım kaskım şuan 437 lira ceza yememi engelledi, mutluyum" diye konuşması görevli polis memuru ve çevredekileri gülümsetti.