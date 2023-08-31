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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı!

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı!

Kayseri'de narkotik polisi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi ile Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6,90 gram metamfetamin, 17,95 gram sentetik kannabinoid, 800 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i hastanede sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyon sırasında aracıyla kaçmaya çalışan zanlılardan birinin 10 otomobil ve Narkotik Şube Müdürlüğüne ait sivil araca çarparak hasar verdiği öğrenildi.

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