Memur maaş zammının ardından evde bakım maaşları ne oldu?

Hakem heyeti toplantının ardından zam oranını açıkladı buna göre; zam oranı 2024 yılı için 15+10, 2025 için yüzde 6+5 olarak belirlendi. Rakamlara göre 2024'te engelli, yaşlı aylığı ne kadar olacak? Evde bakım parası ne kadar olacak?

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Toplu sözleşme görüşmelerinin 5.'si bugün gerçekleşti. Son toplantı sonrası memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranları belli oldu. Bu zam oranlarının ardından evde bakım, engelli ve yaşlığı aylığı alanların temmuz ve ocak döneminde ne kadar para alacakları hesaplandı.

Hakem heyeti toplantının ardından zam oranını açıkladı buna göre; zam oranı 2024 yılı için 15+10, 2025 için yüzde 6+5 olarak belirlendi. Rakamlara göre 2024'te engelli, yaşlı aylığı ne kadar olacak? Evde bakım parası ne kadar olacak?

Ocak ayına ilişkin tahmin gerçekleşirse 7 bin 296 liraya çıkacak.



Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.

Evde bakım maaşı ne oldu?

Memura toplu sözleşme zam oranı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam yapılacağı açıklandı. Söz konusu açıklama ile birlikte evde bakım maaşına da ne kadar zam geleceği belli oldu.

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de Ocak ayına ilişkin tahmin gerçekleşirse 7 bin 296 liraya çıkacak.

Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş olarak uygulanıyor.

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