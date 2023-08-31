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Amasya'da kaçak göçmenlere geçit verilmedi! Tır dorsesinde yurda giren kaçak göçmenler dron desteğiyle yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Amasya'da kaçak göçmenlere geçit verilmedi! Tır dorsesinde yurda giren kaçak göçmenler dron desteğiyle yakalandı!

Amasya'da tır dorsesinde yurda kaçak yollarla giriş yapan 39 kaçak göçmen Tırın emniyete götürüldüğü sırada dorseyi keserek yola atlayıp kaçmaya çalıştı. Göçmenler dron destekli operasyonla tekrar yakayı ele verdi.

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Edinilen bilgiye göre, polis uygulama noktasında 25 AVC 333 plakalı tırın sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araçta arama yapıldı. Polisler, tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Amasya Emniyet Müdürlüğüne doğru götürülen tırdaki göçmenlerden 5’i dorseyi kesip yola atladı. Kaçmaya çalışan göçmenleri yakalamak için ekipler sevk edildi. Dronların da kullanıldığı operasyonda 5 kişi kıskıvrak yakalandı.

Tır şoförü H.A. ile düzensiz göçmenler Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kentte bir ay önce durdurulan bir tırın dorsesinde de 70 göçmen yakalanmıştı.

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