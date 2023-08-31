BIST 7.932
DOLAR 26,66
EURO 28,98
ALTIN 1.664,15
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor!

X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor!

Sosyal medya platformu X, sesli ve görüntülü arama özelliği başlatmayı planlıyor.

Abone ol

X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, görüntülü ve sesli görüşme özelliğinin başlatılacağını duyurdu.

Özelliğin Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.

Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bosna Hersek ile Türkiye arasında askeri işbirliği!
Bosna Hersek ile Türkiye arasında askeri işbirliği!
Denetimde durduruldu, öyle bir şey dedi ki polis ve çevredekiler kahkaha attı
Denetimde durduruldu, öyle bir şey dedi ki polis ve çevredekiler kahkaha attı
Ahmet Davutoğlu memur zammı üzerinden Memur Sen'e fena yüklendi! "Senin görevin ne"
Ahmet Davutoğlu memur zammı üzerinden Memur Sen'e fena yüklendi! "Senin görevin ne"
MEB duyurdu hazırlıklar tamam! 1. ve 9. sınıflar için uyum günleri başlıyor
MEB duyurdu hazırlıklar tamam! 1. ve 9. sınıflar için uyum günleri başlıyor
2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar, fidye istemek üzereyken yakalandılar!
2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar, fidye istemek üzereyken yakalandılar!
Memur maaş zammının ardından evde bakım maaşları ne oldu?
Memur maaş zammının ardından evde bakım maaşları ne oldu?
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı!
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı!
Manisa FK futbolcusu Efe Eriş Galatasaray'a transfer oldu!
Manisa FK futbolcusu Efe Eriş Galatasaray'a transfer oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı düşünmesek de aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı düşünmesek de aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması! Enflasyon karşısında koruyacağız
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması! Enflasyon karşısında koruyacağız
Dışleri Bakanı Hakan Fidan, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü!
Dışleri Bakanı Hakan Fidan, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü!
İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza kesildi!
İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza kesildi!