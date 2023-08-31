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Nijer'de askeri yönetimden Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talimatı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Nijer'de askeri yönetimden Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talimatı

NİJER'de askeri cunta, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verilmesine rağmen ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığını kaldırdı ve sınır dışı edilmesi için polise talimat verdi.

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Nijer Dışişleri Bakanlığı, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verilen Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin ülkeden ayrılmaması üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığına nota gönderdi. Notada Büyükelçi Itte'nin, kendisine verilen sürenin dolmasının ardından 28 Ağustos itibarıyla diplomat statüsünün ayrıcalıklarından faydalanamayacağı, artık dokunulmazlığa sahip olmadığı bildirildi.

Ayrıca Büyükelçi Itte'nin sınır dışı edilmesi için Nijer polisine talimat verildiği vurgulandı. Itte’nin ailesinin diplomatik kartlarının ve vizelerinin de iptal edildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Darbe liderlerine karşı sert bir tavır takınan Macron Fransa’nın, eski sömürgesi Nijer'in düşmanı olmadığını ifade etmişti.

Nijer’deki darbe

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

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