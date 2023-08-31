Emekliye Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin TL ikramiye! Emekli zammı için bomba kulis
Milyonlarca emekli Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmeyi beklerken kulislere bomba bir iddia düştü. Emekliye Ekim'de zam değil bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL "Cumhuriyet İkramiyesi" verilecek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan v Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası milyonlarca emekli Meclis’in açılacağı tarih olan Ekim ayında yapılacak maaş iyileştirmesini beklemeye başlamıştı. ‘En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak, emekliye enflasyon oranı üzerinde artış yapılacak, refah payı verilecek’ iddiaları ortalıkta dolaşırken, bomba bir iddia geldi. Emekliye ekimde zam değil ama 'Cumhuriyet İkramiyesi' verilecek.
Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik artış memnuniyetsizlik yaratınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının iyileştirilmesi talimatı vermişti. SGK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilere de tıpkı memur ve memur emeklilerinin alacağı gibi bir zam oranının yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 7500 TL’den 10 bin TL düzeyine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor.
Erdoğan müjdeleyecek! Cumhuriyet İkramiyesi...
Ekim ayında beklenen emekli maaşı iyileştirmesiyle ilgili kulislere yeni bir bilgi düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak duyurması beklenen bir kereye mahsus olarak 5 bin liralık ‘Cumhuriyet İkramiyesi’ verilebileceği öğrenildi.
5 bin liralık ikramiye yetmez
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı zammı için Ekim ayında bir iyileştirme beklentisi bulunduğunu ve sadece 5 bin liralık bir ikramiye verilmesinin yeterli olmayacağını dile getirdi.