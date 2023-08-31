Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu

Türkiye, yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 3,8'lik büyümeyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında da üçüncü ülke olmayı başardı.

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Türkiye, yeni ekonomi modeliyle büyümeyi önceleyen kararlar alarak, faiz politikasında da büyümeyi ve istihdamı artıran hamleler yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Nisan-Haziran dönemine denk gelen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 büyüdü.

İlk çeyrekte büyüme yüzde 4 olarak gerçekleşmişti.

OECD ülkeleri arasında ikinci oldu

Böylece Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci ülke olurken, G20 ülkeleri arasında da üçüncü ülke oldu.

OECD ülkeleri arasında zirve Kosta Rika'nın

OECD ülkeleri arasında Kosta Rika, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 büyümeyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 3,8 ile Türkiye, yüzde 3,5 ile Meksika izledi.

OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 1,5 olarak tahmin edildi. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,5 oldu.

OECD'de verisi açıklanan ülkeler arasında Estonya'nın yüzde eksi 3 ile ekonomisi en çok küçülen ülke olduğu görüldü. Bu ülkeyi eksi yüzde 2,3 ile Macaristan, eksi yüzde 2,2 ile İsveç takip etti.

OECD ülkeleri büyüme oranları

Türkiye, G20'de üçüncü sırada

İkinci çeyrek büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de büyüme oranı en yüksek ülke yüzde 6,3 ile Çin olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi yüzde 4,9 ile Endonezya, yüzde 3,8 ile Türkiye ve yüzde 3,5 ile Meksika takip etti.

AB ülkelerinde ilk sıra İrlanda'nın

AB ülkelerinin büyüme oranlarına bakıldığında ise İrlanda ilk sırada yer alırken, Türkiye ve Portekiz sırasıyla bu ülkeyi izledi.