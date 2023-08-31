Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Yunanistan'ı kızdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşma, Yunan hükümetinin tepkisini çekti.

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Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Ankara-Atina hattında yeni bir gerilim ortaya çıktı. NATO'nun 30 Ağustos'u eski adı Twitter olan X'te kutlamasına tepki gösteren Yunan hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmayı da eleştirdi.

Erdoğan, dün, konuşmasında Büyük Taarruz'un başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayraklarının dalgalandığını ifade ederek, "Düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordumuz 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek, İzmir yolunu açmıştı. Büyük Taarruz’un başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu. Böylece ebedi vatanımız Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis çizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verdiğimiz savaşı kazandık. Her zaferimiz gibi Büyük Taaruz ile de istiklalimiz ve istikbalimiz için yapamayacağımız fedakarlık, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını dosta düşmana bir kez daha gösterdik." demişti.

Bakanlık'tan açıklama geldi

Erdoğan'ın bu sözleri Atina'da büyük yankı uyandırdı. Erdoğan’ın sözleriyle ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, Erdoğan'ın sözlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmadığı ve zarar verici olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Saldırgan açıklamalar zarar verici ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin inşasında oluşması gereken sakin, iş birliği ve diyaloğun olduğu bir ortama katkı sağlamıyor." denildi.

Yunan basını da rahatsız

Yunan basınından Proto Thema gazetesi, "Erdoğan'ın görülmemiş meydan okumaları" dediği haberinde, verilen mesajın "provokatif" olduğunu iddia etti. Erdoğan'ın açıklamalarının, Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki "nispeten sakin ortamı hareketlendirdiği" görüşü paylaşıldı.

iEidiseis gazetesi, Erdoğan'ın Yunanistan'a başka bir meydan okumada bulunduğunu aktardı. Açıklamanın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Ankara'da resmi görüşmesinden önce geldiği anımsatıldı.