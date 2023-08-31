Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı

Galata Köprüsü'nde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Abone ol

Köprünün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı bitti.

Karaköy-Eminönü istikameti, çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açıldı.

Çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti bugün trafiğe kapatıldı.

Belediye tarafından bölge esnafına gönderilen kısa mesajda, "Galata Köprüsü'nü depreme karşı güçlendirme ve kullanım ömrünü uzatma çalışmasına başlamıştık. Karaköy-Eminönü yönündeki çalışmayı tamamlayarak trafiğe açtık, 2. etap çalışması için Eminönü-Karaköy istikameti bir süre trafiğe kapalı kalacak. Karaköy istikametine gitmek için Ragıp Gümüşpala Caddesi-Unkapanı Kavşağı-Atatürk Köprüsü-Tersane Caddesi güzergahını kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.