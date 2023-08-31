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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın da boy göstereceği Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonu kura çekimi yapıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi yapıldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilen kura ile belli oldu.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girdi.

A Grubu: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray

B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens

C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad

E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United

G Grubu: Manchester City, Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp

İlk hafta maçları 19-20 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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