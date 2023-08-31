İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun görevinden istifa etti

2020 yılının Aralık ayında İSPARK Genel Müdürlüğü görevine getirilen Hakan Orhun görevinden istifa etti. Orhun, İmamoğlu yönetiminde değişen üçüncü İSPARK Genel Müdürü oldu.

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da vatandaşların çilesi bitmek bilmiyor.

Trafik, ulaşım arızaları, zam haberleri vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.

Göreve geldiğinde 'Her şey çok güzel olacak' diyen Ekrem İmamoğlu geçen sürede yaptığı fahiş zamlarla İBB'yi yönetmeye çalışıyor.

İSPARK gündemden düşmüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), otopark ücretleriyle sık sık gündeme geliyor.

Yapılan onlarca zama rağmen borç batağının içerisinde bulunan İSPARK'a genel müdür dayanmıyor.

Görevinden istifa etti

İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

"İSPARK’ın gelecekte daha da iyi bir noktaya geleceğinden de şüphem yok"

Çalışanlara veda mesajı gönderen Orhun mesajında şunları söyledi:

Değerli çalışma arkadaşlarım, bugün maalesef İSPARK’ta son günüm. İstanbul’u daha da yaşanabilir bir şehir yapan çok önemli bir şirketin bir parçası olmak benim için gurur vericiydi. Pandemi sonrası bir çok zorluğun hep beraber üstesinden geldik. Zor bir iş alanında inanılmaz emek veren çalışanlarla aynı gemide olmak benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Şirketimizi çok daha iyi noktaya hep beraber getirdik. Bunun gururuyla aranızdan ayrılıyorum ve İSPARK’ın gelecekte daha da iyi bir noktaya geleceğinden de şüphem yok. Azminiz, enerjiniz, güleryüzünüz İSPARK’ı çok daha güzel yerlere taşıyacak ve 16 milyona daha da yaşanır bir İstanbul yaratacaktır.

İSPARK Genel Müdürü görevimden maalesef bazı sağlık sorunlarım nedeniyle ayrılıyorum. Bu zor bir veda mesajı oldu benim için. Her birinize, hem eski genel müdürünüz olarak hem de 16 milyonun bir parçası olarak teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

Müdür dayanmıyor

Bu istifa ile birlikte 2019’dan bu yana İSPARK’tan 3. genel müdür istifa etmiş oldu.

İflasın eşiğinde

Sayıştay 2021 yılı mali denetim raporunda İSPARK'a ilişkin hazırlanan bölümde kurumun borç batağında olduğunu gözler önüne sermişti.

Megakentin birçok noktasında otoparkları bulunan, bazı ana arterlerde de ücretli park hizmeti sunan İSPARK'ın geçtiğimiz yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiği belirlendi.

Öte yandan raporda sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiğinin altı da çizilmişti.