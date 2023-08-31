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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin yıllık Türk askeri tarihi hatırlatması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin yıllık Türk askeri tarihi hatırlatması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendi sığ geçmişlerini büyütmek için Türk tarihini dar alana sığdırmaya çalışanlara cevabı 2 bin yıllık askeri tarihimizle vermek boynumuzun borcudur." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları şu şekilde:

"20 yıl önce yüzde 20 milli yapıya sahiptik bugün ise yüzde 80 savunma sanayiinde milli ürüne sahibiz. Artık kendi uçaklarını üretebilen bir ülke haline geldik. Her geçen gün daha da ileri gidiyoruz. Savunma sanayiindeki atılımlarla eksiklerimizi giderdik.

Teknolojideki birikimleri dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dostlarımızın hak ve hakkaniyet mücadelesinde hep yanlarında olduk. Bu imkanlarımız sayesinde diplomasi ve insani ilişkilerde gelişme gösterdik.

Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu hayata geçirmeyi sürdürdükçe tüm insanlık, medeniyet güneşimizin şefkat ve adalet ışığından faydalanacaktır.  İstiklali ve istikbali için canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Hazırlanan yeni projelerle her geçen gün daha ileriye gidiyoruz."

'Türkiye yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırma peşindeyiz'

"Dün milli mücadelenin en büyük zaferi olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Bu uğurda görev yapan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm subaylarımızı şükranla yaad ediyorum. Milletler en büyük kahramanlarını, en büyük saldırılar esnasında çıkartır. Her bir kahraman bizim önümüzde yeni ufuklar açmıştır. Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırma peşindeyiz.​"

'Boynumuzun borcudur'

Kendi sığ geçmişlerini büyütmek için Türk tarihini dar alana sığdırmaya çalışanlara cevabı 2 bin yıllık askeri tarihimizle vermek boynumuzun borcudur. Bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu toprakları kendine vatan yapmak, tıpkı 100 yıl önce Çanakkale'de bu toprakları vatan olarak tutmak tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi vatanını her türlü sinsi tehlikeden korumak için canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Çanakkale'den beri tüm zaferlerimizin beri tüm zaferlerimizin mimarı olan Asım'ın Nesli ile bunu başaracağız. Görev süreniz boyunca böyle büyük bir davanın temsilcisi olduğunuza inanıyorum. Şimdiden gazanız mübarek olsun diyorum.

'Oku, düşün, uygula, neticelendir'

"Bu ülkenin hiçbir vatandaşı böyle bir kısır halde hissetmesin. Gençler hayallerinize ket vurmayın, ufkunuza sınır çizmeyin, kendinize olan güveninizden şüphe duymayın. Okulları ziyaretimde öğrencilerimize her fırsatta tavsiye ettiğim dört ilkeyi burada tüm gençlerimize özellikle bir hayat rehberi olması bakımından tekrarlamak istiyorum; Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okuyacaksınız ki insanlığın binlerce yıllık kadim birikimine vakıf olacaksınız. Düşüneceksiniz ki bu birikimi kendi özgün halinize dönüştüreceksiniz. Uygulayacaksınız ki sahip olduğunuz bilgi ve birikimden yararlanacaksınız. Neticelendireceksiniz ki vatanınıza, ülkenize ve milletinize hayırlı bireyler olacaksınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

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