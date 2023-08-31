Twente - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Twente deplasmanına çıkıyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

Twente 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

İlk 11'ler

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko