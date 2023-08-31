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İrfan Can Eğribayat'tan Twenteli oyunculara tepki!

İrfan Can Eğribayat'tan Twenteli oyunculara tepki!

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Twente karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı kaleci, Twente forması giyen bazı oyuncuların ortalığı karıştırmaya çalıştıklarını söyledi.

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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, 1-0 kazandıkları Twente karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

İrfan Can Eğribayat, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Ülke puanı için de çok önemliydi. Rakip taraftarlardan ziyade oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Futbol olarak yenemedik, kırmızı kart çıkarabiliriz diye. Bizim ilk maçta yaptığımız gibi durum ortaya çıkabilir diye devam ettiler. Yine hoş olmayan şeyler. Sadece ilk maçtaki skoru gösterdim onlara" dedi.

Başarılı file bekçisi sözlerini, "Çok şükür elimden geldiğinde katkı vermeye çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. Kazanarak dönüyoruz. 3 gün sonra Ankaragücü maçı var. Tamamıyle lige odaklandık. İnşallah ligde de kazanarak yolumuza devam ederiz" diye tamamladı.

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