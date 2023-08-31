Erdoğan'dan depremzede balıkçılara destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaşayan balıkçılara destek verildiğini söyleyerek, "Yarın itibariyle 3 bin 500 ile 60 bin lira arasındaki desteği depremzede balıkçılarımızın hanesine yatırıyoruz" dedi.

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Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için İstanbul'da tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, av sezonu açılış etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm kardeşlerimizin ağlarının dolu çıkmasını rabbimden niyaz ediyorum. Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt veriyoruz. 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Toplam 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu kredi ile sektörü destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı unutmadık, unutmuyoruz. 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

Deprem bölgesindeki balıkçılara 60 bin liraya kadar destek

Depremzede balıkçılarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarımızla ilgili müjdeyi paylaşmak istiyorum. Deprem bölgesinde yaşayan balıkçılarımıza yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 lira 60 bin lira arasındaki desteği hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonlu anaç balıkları için 2 ay içinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Biz 3 tarafı denizlerle çevrili iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz. Rabbimizin ülkemize bahşettiği imkanı değerlendirmenin gayretindeyiz.

"Türk somonu çok ciddi talep gördü"

Her yıl ölçek ve hedef büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Su ürünleri ihracatında hedefimiz 1 milyar dolardı. Tam 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardık. 100'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır. Türk somonu ile Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Türk somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan ihracatı bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız.

"Balıkçılarımız ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyor"

Başta Moritanya olmak üzere Afrika ülkelerinde balıkçılarımız 1000'den fazla tayfa ile balıkçılık yapıyor. Yaklaşık 600 bin balığı okyanuslarda avlıyoruz. Balıkçılarımız tesislerle hem yerel halka istihdam sağlıyor hem de ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyor. Kazan kazan anlayışımızı en güzel şekilde temsil eden balıkçılarımızı tebrik ediyorum. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek denizlerimiz de balığı ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder.

"Müsilajı kısa bir süre içinde biz temizledik"

2022 Ekim'inde Marmara'da görülen müsilaj bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini göstermiştir. Musilaj sıkıntısının baş göstermesiyle av araçları kullanılamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da av yapamamıştı. Hemen harekete geçtik, müsilajın süratle temizlenmesini sağladık. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni maalesef kayıp verdik, bulamadık. O müsilajı kısa bir süre içinde biz temizledik. Tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Ayrıca Meclis'imizde Müsilaj Araştırma Komisyonu kurduk. Bugüne kadar Marmara Denizi'nde avlanılan balıklarda risk oluşturacak bir veriye ulaşılamadı. Kontrol ve analizlerimiz devam ediyor. Vatandaşımızın sağlıklı ve güvenilir şekilde balık tüketmesi için denetimlerimizi daha da artıracağız. Balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

"Balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum"

Şimdi 4,5 aylık aradan sonra yeniden açılışını yaptığımız balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız ile Beykoz Belediye'mize teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyorum.