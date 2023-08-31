ABD'den Orta Doğu açıklaması! Joe Biden'ı suçlamışlardı!

ABD Ticaret Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın emriyle Orta Doğu ülkelerine çip satışının engellendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Bakanlık Sözcüsü, ABD yönetiminin dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamayı Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere genişlettiğine yönelik çıkan haberlere yanıt verdi.

Orta doğu'ya çip satışlarının yasaklandığı iddiaları yalanlandı

Bakanlığın Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) Sözcüsü, ABD yönetiminin Orta Doğu'ya çip satışlarını yasaklamadığını vurgulayarak, şirketlere özel herhangi bir gereklilik getirilip getirilmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 30 Haziran 2023 ile biten çeyreğe ilişkin dosyasını sunmuştu.

Dosyada, şirketin ABD yönetimi tarafından Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere belirli müşterilere ve diğer bölgelere yönelik A100 ve H100 çiplerinin ihracatı için ek lisanslama gerekliliği konusunda bilgilendirildiği kaydedilmişti.

Orta Doğu'daki hangi ülkelerin yapay zeka çiplerine yönelik bilgilendirme gerekliliğinden etkilendiğini belirtmeyen Nvidia, bu ülkelere çip gönderme lisansının henüz reddedilip reddedilmediği konusunda da bilgi vermemişti.

Şirket geçen yıl, ABD'li yetkililerin söz konusu çipleri Çin'e ihraç etmeyi bırakmasını söylediğini açıklamıştı.