BIST 7.918
DOLAR 26,67
EURO 29,01
ALTIN 1.664,32
HABER /  DÜNYA

ABD'den Orta Doğu açıklaması! Joe Biden'ı suçlamışlardı!

ABD'den Orta Doğu açıklaması! Joe Biden'ı suçlamışlardı!

ABD Ticaret Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın emriyle Orta Doğu ülkelerine çip satışının engellendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlık Sözcüsü, ABD yönetiminin dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamayı Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere genişlettiğine yönelik çıkan haberlere yanıt verdi.

Orta doğu'ya çip satışlarının yasaklandığı iddiaları yalanlandı

Bakanlığın Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) Sözcüsü, ABD yönetiminin Orta Doğu'ya çip satışlarını yasaklamadığını vurgulayarak, şirketlere özel herhangi bir gereklilik getirilip getirilmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 30 Haziran 2023 ile biten çeyreğe ilişkin dosyasını sunmuştu.

Dosyada, şirketin ABD yönetimi tarafından Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere belirli müşterilere ve diğer bölgelere yönelik A100 ve H100 çiplerinin ihracatı için ek lisanslama gerekliliği konusunda bilgilendirildiği kaydedilmişti.

Orta Doğu'daki hangi ülkelerin yapay zeka çiplerine yönelik bilgilendirme gerekliliğinden etkilendiğini belirtmeyen Nvidia, bu ülkelere çip gönderme lisansının henüz reddedilip reddedilmediği konusunda da bilgi vermemişti.

Şirket geçen yıl, ABD'li yetkililerin söz konusu çipleri Çin'e ihraç etmeyi bırakmasını söylediğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Vize serbestisi görüşmesi
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Vize serbestisi görüşmesi
Çin ABD'nin vize kısıtlamasına karşılık verecek
Çin ABD'nin vize kısıtlamasına karşılık verecek
Hatay'da asayiş uygulamasında 19 kişi yakalandı
Hatay'da asayiş uygulamasında 19 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadele devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadele devam edecek
Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı
Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı
Adana Demirspor-Genk maçı (CANLI YAYIN)
Adana Demirspor-Genk maçı (CANLI YAYIN)
Edirne’de 53 kaçak göçmen yakalandı
Edirne’de 53 kaçak göçmen yakalandı
Kiev'i geçen Beşiktaş, Konferans Ligi gruplarına kaldı
Kiev'i geçen Beşiktaş, Konferans Ligi gruplarına kaldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin yıllık Türk askeri tarihi hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin yıllık Türk askeri tarihi hatırlatması
Fenerbahçe, Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti
İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun görevinden istifa etti
İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun görevinden istifa etti