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BM Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdi

BM Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesi için somut adımların bulunduğu bir mektup gönderdiğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin gıda pazarları ve gıda güvenliğine çok önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Guterres, girişimin yenilenmesinin özellikle gelişmekte olan ülkeler için önem taşıdığına işaret etti.

Guterres, Rusya'nın girişime ilişkin şikayet ve taleplerini de göz önünde bulundurduklarını kaydederek, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a bir mektup göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi için somut öneriler sundum." diye konuştu.

"Yeni anlaşma istikrarlı olmalı"

"Yeni anlaşmanın istikrarlı olması gerekiyor. Krizden krize sürüklenen ve sürekli askıya alınan bir girişim istemiyoruz. İşe yarayan ve faydalı bir girişimi destekliyoruz." vurgusunda bulunan Guterres, önerilerin, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha etkin ve uygun fiyatla ulaşımını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Guterres, yoğun çaba sarf ederek olumlu bir sonuç elde edilebileceğinin, bunun toplumlara gıda güvenliği sağlamak için önemli olduğunun altını çizdi.

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