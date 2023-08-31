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İsmail Kartal'dan öz eleştiri: 5 sarı kart gördük

İsmail Kartal'dan öz eleştiri: 5 sarı kart gördük

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde Twente'yi 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından konuştu. Kartal, "Lüzumsuz yere 5 sarı kart gördük" diyerek öz eleştiride bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde Twente'yi 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Ülke puanına olan katkımız nedeniyle mutluyum. Ülkemize hayırlı olsun. Böyle önemli bir takımı eleyerek gruplara kaldığımız için çok mutluyum.

Çok fazla iyi oynayamadık. Rakip, 5-1'lik mağlubiyetin ardından sert oynayıp oyunu provoke etti. Lüzumsuz yere 5 sarı kart gördük.

Avrupa'da 6'da 6 yaptık. Geçen seneden de 1 galibiyet. Avrupa'da 7 maç üst üste kazanan tek Türk takımı olduğumuz söylendi. Hayırlı olsun."

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