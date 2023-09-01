Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Fener'e torba müjdesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunuu geçen Fenerbahçe ve ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe'ye 'torba' müjdesi geldi... İşte muhtemel rakipler...

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler, Twente'yi eleyerek adını gruplara yazdırırken Beşiktaş da Dinamo Kiev engelini geçti.

Fenerbahçe'ye torba müjdesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalması kesinleşen takımlarımızın torbaları belli oldu. Kuraya Fenerbahçe 1, Beşiktaş 3. torbadan girecek.

İşte torbalar ve muhtemel rakipler...

Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak. Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana,

4. Torba: Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, bugün yani 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.