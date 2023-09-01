BIST 7.918
DOLAR 26,70
EURO 28,96
ALTIN 1.665,56
HABER /  SPOR

Rıdvan Dilmen'den olay kehanet! Fenerbahçe bu sene Avrupa Şampiyonu olur!

Rıdvan Dilmen'den olay kehanet! Fenerbahçe bu sene Avrupa Şampiyonu olur!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente'yi 1-0 yenip gruplara kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirdi ve dikkat çeken bir kehanette bulundu. Beşiktaş için de en az çeyrek final dedi...

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplamda 6-1'lik skoru elde ederek adını grup etabına yazdıran taraf oldu. Bu sezon oynadığı 8 resmi maçtan 8 galibiyetle ayrılan ve iyi bir form grafiği yakalayan sarı - lacivertlilerde tur sevinci yaşanırken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İşte Rıdvan Dilmen'in kehanetleri...

En iyi yerli kadro Fenerbahçe'de

"İsmail Kartal'ın şu özelliklerini seviyorum. Saçma sapan riskler almıyor ve oyuncudan da anlıyor. Fenerbahçe, bence ligin en iyi yerli kadrosuna sahip. Fenerbahçe'den bir yerli 11 çıkarayım, ilk 4'e oynar. Fenerbahçe'nin iyi yerlileri var."

Fener ve Beşiktaş çeyrek final oynar

"Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da en az çeyrek final oynamaması benim için sürpriz olur."

Konferans Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe...

"UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk için favorilerden birini Fenerbahçe görüyorum. Dört takım sayacaksam, bir tanesi Fenerbahçe olur."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 5 katlı otelde yangın paniği! Çığlık çığlığa 40 kişi tahliye edildi
İstanbul'da 5 katlı otelde yangın paniği! Çığlık çığlığa 40 kişi tahliye edildi
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
Şenol Güneş'ten transfer sorusuna esprili cevap
Şenol Güneş'ten transfer sorusuna esprili cevap
BM Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdi
BM Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdi
Moody's, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Moody's, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
DSÖ: Yemen'de 7 ayda kızamık nedeniyle 413 ölüm kaydedildi
DSÖ: Yemen'de 7 ayda kızamık nedeniyle 413 ölüm kaydedildi
İsmail Kartal'dan öz eleştiri: 5 sarı kart gördük
İsmail Kartal'dan öz eleştiri: 5 sarı kart gördük
İrfan Can Eğribayat'tan Twenteli oyunculara tepki!
İrfan Can Eğribayat'tan Twenteli oyunculara tepki!
Erdoğan'dan depremzede balıkçılara destek açıklaması
Erdoğan'dan depremzede balıkçılara destek açıklaması
ABD'den Orta Doğu açıklaması! Joe Biden'ı suçlamışlardı!
ABD'den Orta Doğu açıklaması! Joe Biden'ı suçlamışlardı!
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Vize serbestisi görüşmesi
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Vize serbestisi görüşmesi
Çin ABD'nin vize kısıtlamasına karşılık verecek
Çin ABD'nin vize kısıtlamasına karşılık verecek