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BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi

BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi

Elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde eylül itibarıyla değişiklik olmadı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayı tarife tablosu paylaşıldı.

Doğalgazda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarifede değişiklik yapılmadı.

1000 metreküp 4 bin 80 lira

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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