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Adana'da kan donduran cinayet! Zile basıp balkona çıkardıkları adamın kafasına sıktılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da kan donduran cinayet! Zile basıp balkona çıkardıkları adamın kafasına sıktılar!

Adana Seyhan'da kapı zilinin çalması ile gelenin kim olduğunu görmek için balkona çıkan yabancı uyruklu genç balkonda silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Mahmut D. (27) evininin zili çaldığı için kimin geldiği görmek üzere balkona çıktı.

Bu sırada zili çalan şüpheli Ç.Ş., balkona çıkan Mahmut D.’yi tabancayla vurdu. Şüpheli, ardından olay yerinden hızla kaçtı. Başından vurulan Mahmut D. kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Başından vurulan Mahmut D.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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