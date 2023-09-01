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Meşale ile ağacın üzerinde şov yaptı! Marmaris'teki o bar çalışanı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meşale ile ağacın üzerinde şov yaptı! Marmaris'teki o bar çalışanı...

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaktığı meşaleyi ağacın üzerinde sallayarak gösteri yapan bar çalışanı gözaltına alındı.

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İçmeler Mahallesi'nde bir bar çalışanın işletme yanındaki ağaç üzerine çıkıp meşaleyi dalların arasında sallayarak müşterilere şov yapması sosyal medyadan paylaşıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, paylaşımı inceledikten sonra meşaleyle şov yapanın A.Y. (22) olduğunu belirledi.

Ekipler şüpheliyi "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamasıyla gözaltına aldı. İşletmeye cezai işlem uygulandı.

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