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ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!

ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Teksas eyaletinin Austin şehrinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Şehrin acil sağlık hizmetleri yetkililerince alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis yetkilileri de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olay yerinin güvenliğinin sağlandığını ancak saldırganın henüz yakalanmadığını kaydetti.

Polis, olaya şahit olanların herhangi bir fotoğraf ya da görüntüye sahip olmaları halinde kendilerine başvurmaları çağrısında bulundu.

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