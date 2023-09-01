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Tunç Soyer nasipse bir dönem daha dedi adaylığını resmen duyurdu

Tunç Soyer nasipse bir dönem daha dedi adaylığını resmen duyurdu

ABB Başkanı Yavaş'ın ardından Tunç Soyer de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı. Vaatlerini çoğunlukla tamamladıklarını ve tamamlayamadıkları projeler olduğunu belirten Soyer, “O nedenle bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim” diye konuştu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam yeniden aday olduğunu duyurmuştu. Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı’nı (AĞKON) ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olduğunu duyurdu. Soyer, "5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevde olduğu süre boyunca yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. 5 yıl içerisinde çok büyük felaketler, büyük travmalar yaşadıklarını dile getiren Soyer, şunları söyledi:

“Orman yangınları, pandemi, deprem…

Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler… 5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. ‘Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz’ diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki… İzmir’i tekrar bir dünya kenti yapıp, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz.”

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