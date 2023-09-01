Benzine indirim geldi! Litresi ne kadar oldu 1 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ederken araç sahipleri son indirim ne kadar merak ediyor. 1 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim geldi.

NTV'de yer alan habere göre motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.