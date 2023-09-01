Çalışma Bakanlığı 2024 Ocak zamlı memur ve emekli maaşlarını hesapladı! İşte öğretmen, polis, hemşire, emekli maaşları
8 milyon kişiyi doğrudan etkileyen toplu sözleşmede 2024 - 2025 memur ve emekli zam oranları belli oldu. Buna 6 aylık enflasyon farkları da eklenecek. Çalışma Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı ile polis, öğretmen, doktor ve emekli maaşlarını tek tek hesapladı. İşte memur ve emeklilerin alacakları 2024 Ocak ayı zamlı maaşlar...
Bir ay süren ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 7. Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandı. Hükümetin teklifi Hakem Kurulu tarafından aynen kabul edildi. Memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.
Memur zammı aynı zamanda 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak. 6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı ödenecek.
Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak. Temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zamma 8 bin 76 lira seyyanen zam verilmişti.
Enflasyon farkında seyyanen zam dikkate alınmayacak
Enflasyon farkında 8 bin 76 lira tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55'lik artışın da sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz-Aralık döneminde yüzde 6'yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tahmini ise bu artışın yüzde 43 olacağı yönünde.