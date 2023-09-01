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DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst yöneticisi, eylem yapma hazırlığındayken polis tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmesinin ardında, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında DEAŞ içerisinde hakkında üst düzey yönetici olduğuna dair beyan bulunan ve örgüte müzahir kanallarda yayınlanan video paylaşımında görüntüsü tespit edilen A.S.'nin adresi belirlendi. Eylem yapma hazırlığı içindeyken düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen A.S., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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