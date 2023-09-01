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Çorum'da 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası kan akıttı! 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası kan akıttı! 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Çorum'da 17 yaşındaki iki çocuğun aralarında bulunan husumetten dolayı kavgaya tutuştu. Büyüyen kavgada pompalı tüfekle 1 kişi vuruldu.

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Olay, Ulukavak Mahallesi Selimiye 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan E.B. (17) yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile B.Ö.’ye (17) ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu kolundan yaralanan B.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin camına isabet ederken, silahla yaralama olayını gerçekleştiren E.B. suç aleti silahla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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