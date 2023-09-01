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Tokat'ta ahşap ev çöktü, 1 kişi göçük altında kaldı!

Tokat'ta ahşap ev çöktü, 1 kişi göçük altında kaldı!

TOKAT'ın ERBAA lçesinde tek katlı ahşap ev çöktü. Evde yaşayan 1 kişi göçük altında kalarak yaralandı.

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Akça köyünde Mustafa Karatepe'nin (43) ikamet ettiği tek katlı ahşap bina, gece saatlerinde gürültüyle çöktü. Evde yalnız yaşayan Karatepe'nin göçük altında kaldığı belirlendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla göçükten çıkarılan yaralı, ilk müdahale sonrası ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karatepe'nin komşusu Kenan Paslı, gazetecilere "Biz evin önünde çay içiyorduk. Bir gürültü ile koştuk. Evde birilerinin olduğunu duyduk. Hemen müdahale ettik, kendisini çıkardık." dedi.

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