BIST 7.918
DOLAR 26,71
EURO 28,95
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yolda yürürken yere yığıldı, kimse ne olduğunu anlamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yolda yürürken yere yığıldı, kimse ne olduğunu anlamadı

KAYSERİ'de Kocasinan ilçesinde bir şahıs, yolda yürürken aniden yere yığıldı. Nabzı atmayan şahsa ambulans gelene kadar bir vatandaş kalp masajı yaptı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı üzerinde yürüyen Ö.A. aniden yere yığıldı. Ö.A.’nın yere düştüğünü görenler ne olduğunu anlamazken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kısa zamanda olay yerine gelirken, fenalaşarak yere düşen adama yardım eden bir vatandaş da ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı.

Ö.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ünlülere şantaj davasında imam çıktı! İstenecek parayı belirlemiş! 784 yıl hapis cezası...
Foto Galeri Ünlülere şantaj davasında imam çıktı! İstenecek parayı belirlemiş! 784 yıl hapis cezası... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İlçede salgın alarmı! Hepsinde aynı şikayet var acil servis doldu taştı
İlçede salgın alarmı! Hepsinde aynı şikayet var acil servis doldu taştı
Futbolda haftanın programı! İşte maçlar ve saatleri!
Futbolda haftanın programı! İşte maçlar ve saatleri!
Van'da polis ekipleri torbacılara geçit vermedi! 21 şüpheli yakalandı
Van'da polis ekipleri torbacılara geçit vermedi! 21 şüpheli yakalandı
İmamoğlu'ndan 'balık hali' ziyareti: Suçu balıklara atacak halimiz yok
İmamoğlu'ndan 'balık hali' ziyareti: Suçu balıklara atacak halimiz yok
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını da yükseltti!
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını da yükseltti!
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o anlar...
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o anlar...
Tokat'ta ahşap ev çöktü, 1 kişi göçük altında kaldı!
Tokat'ta ahşap ev çöktü, 1 kişi göçük altında kaldı!
Çorum'da 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası kan akıttı! 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu
Çorum'da 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası kan akıttı! 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu
ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!
ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Benzine indirim geldi! Litresi ne kadar oldu 1 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları
Benzine indirim geldi! Litresi ne kadar oldu 1 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı
Tunç Soyer nasipse bir dönem daha dedi adaylığını resmen duyurdu
Tunç Soyer nasipse bir dönem daha dedi adaylığını resmen duyurdu