Ünlülere şantaj davasında imam çıktı! İstenecek parayı belirlemiş! 784 yıl hapis cezası...
Kadrolu imam kadrolu şantajcı çıktı... Aralarında Sezen Aksu, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Balçiçek Pamir ve Gamze Özçelik gibi ünlülerin de olduğu 58 kişinin hesaplarını çalarak şantajla para sızdıran çete davasında avcı, 18 sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Sanıklar arasında, kadrolu bir imamın da olduğu ortaya çıktı. Mütalaada, imama 784 yıla kadar hapis cezası istendi. İmam, ele geçirilecek hesapları belirlemek ve üçüncü kişilere satmakla suçlanıyor.
Kadrolu imam kadrolu şantajcı çıktı... Aralarında Sezen Aksu, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Balçiçek Pamir ve Gamze Özçelik gibi ünlülerin de olduğu 58 kişinin hesaplarını çalarak şantajla para sızdıran çete davasında avcı, 18 sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Sanıklar arasında, kadrolu bir imamın da olduğu ortaya çıktı. Mütalaada, imama 784 yıla kadar hapis cezası istendi. İmam, ele geçirilecek hesapları belirlemek ve üçüncü kişilere satmakla suçlanıyor.
Cinsel içerikli fotoğraf mesajlarla tehdit
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıldır süren davada sona gelindi. Davada 58 kişi şikâyetçi konumda. Sanık sandalyesinde ise 18 kişi bulunuyor. Dava dosyasına göre hacker şebekesi, Instagram ve Twitter’da yüzbinlerce takipçisi olan hesapları mercek altına aldı. Hesap ele geçirildiğinde, bu kez hesap sahibi ile temasa geçildi. Temasa geçilen hemen her isimden, hesabın iadesi için para talebinde bulunuldu. Kimi hesap sahipleri de cinsel içerikli yazışma ve fotoğrafları ile tehdit edildi.(FOTOĞRAF: Pınar Altuğ Atacan, Raşit Bağzıbağlı ve Gamze Taşkın)
Şebeke lideri güvenlik görevlisi çıktı
Mesleğini ‘güvenlik görevlisi’ olarak açıklayan 37 yaşındaki Gökyar Şen’in lideri olduğu şebekeye yönelik davada, duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, en fazla ceza istenen isimler arasında Gökyar Şen’in yanı sıra Abdullah Harun Aslanoğlu (28) ismi dikkat çekti. Gözaltına alındığı süreçteki ifadesine, İstanbul Kartal’da imam olduğunu söyleyen Aslanoğlu’na 56 şikâyetçi için ayrı ayrı ceza istendi. Aslanoğlu’na, 3 ayrı suçtan istenen ceza ise 300 ile 784 yıl arasında değişiyor.
‘Çalınacak hesapları belirledi’ iddiası
İddianamede, Aslanoğlu, kimin hesabının ele geçirileceği konusunda şebekeyi yönlendirmekle suçlanıyor. Bu kişiye yönelik bir diğer suçlama ise, çalınan hesapları 3’üncü kişilere satmak. Pınar Altuğ, Gamze Taşkın ve Gizem Dinibütünoğlu’nun hesapları Aslanoğlu eli ile başka kişilere satıldı.
(FOTOĞRAF: Erdal Özyağcılar, Berrak Tangülü ve Erbay Ekinci'