Ünlülere şantaj davasında imam çıktı! İstenecek parayı belirlemiş! 784 yıl hapis cezası...

Cinsel içerikli fotoğraf mesajlarla tehdit

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıldır süren davada sona gelindi. Davada 58 kişi şikâyetçi konumda. Sanık sandalyesinde ise 18 kişi bulunuyor. Dava dosyasına göre hacker şebekesi, Instagram ve Twitter’da yüzbinlerce takipçisi olan hesapları mercek altına aldı. Hesap ele geçirildiğinde, bu kez hesap sahibi ile temasa geçildi. Temasa geçilen hemen her isimden, hesabın iadesi için para talebinde bulunuldu. Kimi hesap sahipleri de cinsel içerikli yazışma ve fotoğrafları ile tehdit edildi.(FOTOĞRAF: Pınar Altuğ Atacan, Raşit Bağzıbağlı ve Gamze Taşkın)