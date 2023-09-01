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Beylikdüzü'nde silahlı saldırı! Trafikteki araca 11 el ateş ettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı! Trafikteki araca 11 el ateş ettiler

İstanbul Beylikdüzü'nde araç alım satım işleri ile uğraşan 33 yaşındaki kişi aracında, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. 11 el ateş edilen kişi hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Beylikdüzü Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, araç alım satımı ile uğraşan Emre Bilaloğlu (33) aracına yanaşan bir başka araçtan toplam 11 el ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

Vücuduna 6 kurşun isabet ettiği söylenen Bilaloğlu ağır yaralı olarak ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarından da ifade alarak konuyu gerçekleştirdiği söylenen aracı ve şahısları yakalamaya çalışmalarına başladı. Bilaloğlu’nun cenazesi ise hastaneye kaldırıldı.

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