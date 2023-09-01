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Bayburt'ta meraya uçan otomobil 2 kişiyi yaraladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayburt'ta meraya uçan otomobil 2 kişiyi yaraladı!

Bayburt'ta kontrolden çıkarak meraya uçan bir otomobil İran uyruklu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kozluk köyü yaylası yakınlarında trafik kazası meydana geldi. İran uyruklu oldukları belirlenen iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar. 61 AFT 186 plakalı araç sürücüsü A.S., Trabzon istikametine doğru seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan ve yan tarafta bulunan mera alanına kontrolsüz bir şekilde sapan sürücü A.S., ve araçta bulunan F.M., kazada hafif yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri kazaya müdahale ettiler.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen İranlılar, AFAD ekipleri kontrolünde güvenli bir şekilde şehir merkezine getirildi.

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