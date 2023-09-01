Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.Abone ol
Bakanlığın açıklamasında, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Kelbecer yönündeki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.
Saldırıda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu kaydedildi.
Aynı istikamette Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.