BIST 7.980
DOLAR 26,72
EURO 29,00
ALTIN 1.669,05
HABER /  DÜNYA

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı!

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Abone ol

Bakanlığın açıklamasında, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Kelbecer yönündeki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu kaydedildi.

Aynı istikamette Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Rezan Güngen etkisiz hale getirildi
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Rezan Güngen etkisiz hale getirildi
Denizli'de gaspçı baltayı taşa vurdu! Bıçak çekip gasp etmeye çalıştığı kişi polis çıktı
Denizli'de gaspçı baltayı taşa vurdu! Bıçak çekip gasp etmeye çalıştığı kişi polis çıktı
Ankara'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 258 bin liralık kaçak sigara, tütün ve etil alkol ele geçirildi
Ankara'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 258 bin liralık kaçak sigara, tütün ve etil alkol ele geçirildi
Bayburt'ta meraya uçan otomobil 2 kişiyi yaraladı!
Bayburt'ta meraya uçan otomobil 2 kişiyi yaraladı!
İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması! "Gizli ajanda aramaya gerek yok"
İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması! "Gizli ajanda aramaya gerek yok"
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak!
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak!
At alacaksanız fırsatı kaçırmayın! TİGEM tay satacak!
At alacaksanız fırsatı kaçırmayın! TİGEM tay satacak!
Taha Duymaz’ın annesinden hüzünlendiren doğum günü paylaşımı
Taha Duymaz’ın annesinden hüzünlendiren doğum günü paylaşımı
Alman halkının çoğunluğu hükümetinden memnun değil!
Alman halkının çoğunluğu hükümetinden memnun değil!
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı! Trafikteki araca 11 el ateş ettiler
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı! Trafikteki araca 11 el ateş ettiler
Yolda yürürken yere yığıldı, kimse ne olduğunu anlamadı
Yolda yürürken yere yığıldı, kimse ne olduğunu anlamadı
İlçede salgın alarmı! Hepsinde aynı şikayet var acil servis doldu taştı
İlçede salgın alarmı! Hepsinde aynı şikayet var acil servis doldu taştı