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Kulisleri hareketlendiren iddia! Yeni bir parti daha kuruluyor! İsmail Saymaz canlı yayında duyurdu!

Kulisleri hareketlendiren iddia! Yeni bir parti daha kuruluyor! İsmail Saymaz canlı yayında duyurdu!

Yerel seçimler öncesinde Ankara kulislerini hareketlendirecek bir kulis bilgisi daha ortaya çıktı. 'Milliyetçi' kanadın içerisinde yer alan çok önemli bir ismin daha parti kurma hazırlığında olduğu öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında ‘milliyetçi cenahta yine hareketler var’ diyerek MHP eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşlarının parti kurma hazırlığında olduklarını duyurdu.

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Ankara kulislerinde bugünlerde yine hareketli dakikalar yaşanıyor. İddiaya göre ‘Milliyetçi’ partiler arasına yeni kurulacak bir ya da iki parti daha katılabilir. Gazeteci İsmail Saymaz MHP eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu belirtti. Halaçoğlu daha önce İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin kuruluş dönemlerinde de yer almıştı. İşte yeni kurulacak parti veya partilerle ilgili son dakika kulis bilgilerinin detayları…

Saymaz ayrıca Nihat Genç’in başında olduğu ‘Veryansın’ çevresi diye bilinen bir grubun da ‘Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi’ diye bir oluşumun içerisinde olduklarını daha sonra onların da parti kurma aşamasına geçebileceklerini belirtti.

İsmail Saymaz kulislerde konuşulan yeni kurulacak partilerle ilgili canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

“Milliyetçi cenahta yine hareketler var. Henüz daha onlar bilinmiyor. Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşları parti kurma hazırlığındalar yani yeni bir milliyetçi parti daha doğuyor. Ayrıca henüz ona parti diyemeyiz ama bir hareket daha var. Veryansın çevresi diye bilinen başında Nihat Genç’in olduğu Erdem Atay’ın da olduğu ve çok sayıda bilim adamı, işadamı, öğrenciler, hukukçular, mimarlar ve turizmcilerin de destek verdiği belirtilen ‘Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi’ diye bir hareket başlattılar. Hangi vadede bilmiyorum ama partiye de evirilebilir. Onlar da başka bir milliyetçi ve cumhuriyetçi bir seçenek olarak konumlanıyorlar.

Yusuf Halaçoğlu’nun ki kendisi MHP’den ayrıldı, İYİ Parti’den ayrıldı, Zafer Partisi’nin de kuruluş sürecinde yer aldı diye biliyorum. Şimdi o bu üç partiden ayrılıp kendi partisini kuruyor. Yani siyaset biraz karışacak.”

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