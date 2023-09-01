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İsveçli IKEA, müşterilerinin tepkisini çekti: Anlaşılır gibi değil

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsveçli IKEA, müşterilerinin tepkisini çekti: Anlaşılır gibi değil

BURSA'da 24 bin 500 metrekare alanda 2 katlı mağazasıyla 15 yıldır hizmet veren İsveçli İKEA, günde binlerce kişinin kullandığı mağazanın mescidini kullanıma kapattı. Görevliler namaz kılmak için gelenleri yan taraftaki alışveriş merkezine yönlendiriyor.

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Bursa’da Yeni Yalova Yolu üzerinde, 24 bin 500 metrekare alanda 500’den fazla çalışanıyla 2008 yılından beri hizmet veren İKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapattı.

Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla dünya gündemine giren İsveç menşeeli firma müşterilerinden tepki çekti.

Daha önce merdiven altında, atıl bir köşede mescit bulunduran İKEA, şimdilerde ise onu bile bulundurmak istemiyor. Vatandaşların ‘namaz nerede kılabilirim’ sorusuna ise, görevliler tarafından başka bir alışveriş merkezine yönlendiriliyor.

"Anlaşılır gibi değil"

Günde binlerce kişinin geldiği, hafta sonları adım atacak yerin bulunmadığı IKEA'nın bu kararına tepki gösteren müşteriler, "Siz Allah’ın dinine sahip çıkarsanız Allah da size sahip çıkar. Ancak IKEA bu konuda farklı davranıyor. Bodrum kattaki mescidi bile kaldırmışlar. Anlaşılır gibi değil. İlgili kurumların gereğini yapacağını inanıyorum" dediler.

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