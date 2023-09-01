Meteoroloji kuvvetli yağmur beklenen şehirleri açıkladı AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonuna dikkat!
Meteoroloji 1 Eylül 2023 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre sıcaklıkların Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de düşmesi beklenirken bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbullu vatandaşlara hem Meteoroloji hem de AKOM'dan uyarı geldi: Hafta sonuna dikkat! İstanbul'da 5 günlük hava tahmini ise şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çankırı, Çorum, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Ankara’nın ve Balıkesir’in kuzeyi çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.