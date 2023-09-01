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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

16.00 Hakkarigücü-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Merzan Şehir)

16.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ataşehir Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)

16.00 ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler (Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Futbol Sahası)

16.00 Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor-Beylerbeyi (Mehmet Hayri Özkeçeci)

17.00 Fatih Vatanspor-Galatasaray (Fatih Mimar Sinan)

17.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Osmanlı)

17.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Trabzonspor (Zeytinköy 1 Nolu Saha)

17.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Vefa)

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