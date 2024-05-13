Pep Guardiola, İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı insanlık zulmüne sessiz kalmadı

İngiliz devi Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsrail'in aylardır Filistin halkına karşı uyguladığı insanlık zulmüne geçmişte olduğu gibi yine sessiz kalmadı ve gönülleri fethetti.

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İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'de İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, İsrail'in aylardır Filistin halkına karşı uyguladığı insanlık zulmüne tepkisini dile getirdi.

"HİÇBİR ŞEY YAPMADAN OTURUYORUZ"

Başarılı teknik adam, dünya genelinde yaşanan savaşlara ve özellikle İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme dikkat çekerek, "Dünyada olanlara bakın, biz burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Bir gün buraya da gelecek bu olanlar, biliyorsunuz değil mi?" dedi.

Guardiola tepkisini, "Herkes kendi evini ve kendi çıkarlarını düşünüyor, komşusunu değil." ifadeleriyle destekledi.

Pep Guardiola'nın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken pek çok kullanıcı da İspanyol çalıştırıcının düşüncelerini destekleyici paylaşımlarda bulundu.