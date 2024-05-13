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Olivier Giroud Milan'dan ayrılacağını açıkladı

Olivier Giroud Milan'dan ayrılacağını açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Fransız santrafor Olivier Giroud, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını duyurdu.

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Fransız golcü Olivier Giroud, sezon sonunda Çizme ekibinden ayrılacağını duyurdu. 

Yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararını duyurdu.

Giroud, yaptığı paylaşımda kariyerine MLS'te devam edeceğini de belirtti.

2021/22 sezonunun başında Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılarak Milan'ın yolunu tutan Giroud, kırmızı siyahlı forma altında çıktığı 130 karşılaşmada 48 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. 

Giroud, Milan ile 1 kez Serie A şampiyonluğu da yaşadı. 

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