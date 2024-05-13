BIST 10.089
DOLAR 32,21
EURO 34,79
ALTIN 2.427,20
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıklamalarda bulunuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Miçotakis'i Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Diyalog kanallarını açık tutmada mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İkili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. İkili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız.

İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır."

Ayrıntılar geliyor...

ÖNCEKİ HABERLER
Sezai Temelli: Suriye'yi, Irak’ı bombalarsanız bu ülkenin ekonomisi batar
Sezai Temelli: Suriye'yi, Irak’ı bombalarsanız bu ülkenin ekonomisi batar
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Numan Kurtulmuş yarın Devlet Bahçeli ile görüşecek
Numan Kurtulmuş yarın Devlet Bahçeli ile görüşecek
ABD'li senatör Graham, İsrail'e 'Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin' dedi
ABD'li senatör Graham, İsrail'e 'Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin' dedi
Fenerbahçe Beko'dan Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi
Fenerbahçe Beko'dan Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'ya geldi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'ya geldi
TEB'den çiftçilerin tarım kredilerinde mayısa özel faiz indirimi
TEB'den çiftçilerin tarım kredilerinde mayısa özel faiz indirimi
Petrol Ofisi, 2. kez 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi
Petrol Ofisi, 2. kez 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi
Hepsiburada'nın 4 gün sürecek Moda Haftası başladı indirim kampanyası
Hepsiburada'nın 4 gün sürecek Moda Haftası başladı indirim kampanyası
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan DEM Parti'ye ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan DEM Parti'ye ziyaret
Nefes kesen uyuşturucu operasyonunda 45 gözaltı!
Nefes kesen uyuşturucu operasyonunda 45 gözaltı!
Cem Küçük seçimden 4 gün önce başından geçen olayı anlattı duyanlar 'böyle bir şey olamaz' dedi
Cem Küçük seçimden 4 gün önce başından geçen olayı anlattı duyanlar 'böyle bir şey olamaz' dedi