Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Miçotakis'i Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Diyalog kanallarını açık tutmada mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İkili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. İkili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız.

İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır."

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